На «Уроке цифры» VK расскажет школьникам о технологиях видеоплатформы

С 27 октября по 16 ноября VK проведет новый этап всероссийского проекта «Урок цифры» на тему «Видеоплатформа». Школьники узнают, как устроен современный сервис хранения и распространения видео на примере крупнейшей платформы VK Видео. Проект ежегодно реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также национальной цели «Технологическое лидерство».

На новом уроке от VK школьники смогут стать частью продуктовой команды VK Видео. Под руководством маскотов VK Видео ребятам предстоит развивать инфраструктуру и дизайн видеоплатформы и адаптировать решения под интересы и потребности аудитории. Участники познакомятся с технологиями, которые отвечают за стабильную работу сервиса и высокую скорость загрузки видео, а также научатся работать с интерфейсами и делать контент привлекательным и удобным для пользователей. Присоединиться к проекту можно по этой ссылке.

В «Уроке цифры» могут принять участие школьники с 1 по 11 класс. Для этого на сайте проекта в каталоге необходимо выбрать урок по теме «Видеоплатформа» и уровень сложности: 1 — 4, 5 — 9, 10 — 11 классы. После этого ученики, педагоги и родители получат доступ к материалам и интерактивным тренажерам.

Официальный старт «Уроку цифры», посвященному видеоплатформам, даст открытая трансляция 27 октября. В ней примут участие генеральный директор VK Видео Марианна Максимовская, генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко, директор по продукту VK Видео Евгений Васильев и другие эксперты. Присоединиться к трансляции можно по этой ссылке.