Школьники из Рузы придумали «Броню урожая» для сушеных яблок

REGIONS: школьники из Рузы сделали бронебойную тару для сухофруктов

Общество

Фото: [vk.ru/Нестеровский лицей м.о. Руза]

Ученики Нестеровского лицея в подмосковной Рузе разработали экологичную упаковку для сушеных яблок из школьного сада. Об изобретении под названием «Броня урожая» рассказали в соцсетях учебного заведения, передает REGIONS.

Идея родилась после мозгового штурма и бессонной ночи: команда лицея решила, что яблокам из собственного сада нужна не просто обертка, а настоящая защита — причем без вреда для природы. Так появился фирменный сухпаек в крафтовой упаковке.

От пластика из супермаркета школьники отказались полностью. В дело пошли только 100% льняная ткань — прочная и дышащая, натуральные нитки, пчелиный воск, русская бечевка и бумажная бирка.

Ткань, пропитанную воском, юные мастера превратили в надежный барьер: сушеным яблокам теперь не страшна никакая влага, даже ливень — они останутся идеально хрустящими. А бечевка стала фирменным замком: потянул за узел — и упаковка элегантно раскрывается в руках. Никаких молний и кнопок.

Главный бонус — философский. Когда яблоки съедят, упаковку не нужно нести в мусорное ведро: ее можно просто закопать под ближайшую яблоню в школьном саду. Лен, нитки, воск и бумага полностью растворятся в земле и станут удобрением, отмечается в сообщении.

В администрации школы подчеркнули: своим изобретением дети доказали, что крафт — не просто модное слово, а умное решение.

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Руза

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