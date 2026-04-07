Народная программа: более 500 центров инженерного образования для детей открыли в Подмосковье

В Подмосковье открыли свыше 500 центров инженерного образования для детей. Обязательства создавать в субъектах страны возможности для дополнительного образования детей закреплены в Народной программе «Единой России».

«Партия вернула моду на технические, инженерные, медицинские специальности — именно такие кадры нужны для достижения технологического суверенитета России, его значимость сегодня очевидна для каждого из нас», — отметил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев в рамках федерального форума «Есть результат!».

В Подмосковье открыто более 500 «Точек роста», пять IT-кубов и столько же технопарков для детей. К примеру, в технопарке «Изобретариум» в Люберцах дети могут освоить робототехнику, программирование и 3D‑моделирование. Лаборатории здесь оснащены самым современным оборудованием. По словам педагогов, основной задачей центра является не только знакомство детей с технологиями, но и развитие в них умения доводить замысел до результата.

В этом году в Люберцах в рамках Народной программе планируется открыть еще три «Точки роста». Всего в округе в ближайшее время запустят 11 подобных объектов.

В «Кванториуме» в Красногорске воспитанники изучают лазерные и нейротехнологии, искусственный интеллект, беспилотную авиацию. Центр сотрудничает с крупными предприятиями, в том числе с НПО «Энергомаш».

Герой России, летчик-космонавт, депутат от «Единой России» в муниципальном совете Королева Олег Кононенко помогает привить детям интерес к космической отрасли и инженерным наукам. Он ведет работу даже с борта МКС и на протяжении более чем 20 лет сотрудничает с образовательными учреждениями Королева. Кононенко отметил, что благодаря поддержке партии в Подмосковье создаются условия для молодых ученых и инженеров.

В Подмосковье 90% школ области развивают предпрофильное образование. В них создано более 400 инженерных классов и 350 IT-классов.

