Народная программа: в Подмосковье за два года отремонтируют более 10 студенческих общежитий

В Подмосковье в ближайшие два года отремонтируют более 10 студенческих общежитий в рамках Народной программы «Единой России». В целом за три последних года в регионе по программе привели в порядок порядка 20 организаций профессионального образования.

«В этом году планируется привести в порядок еще 12 учреждений. Параллельно с учебными корпусами капитально ремонтируют и общежития колледжей. На 2026-2027 годы такие работы проведут в Бронницах, Долгопрудном, Лобне, Сергиевом Посаде и Шатуре, а в 2027–2028 годах — в селе Ивановское Волоколамского округа, Химках, Электростали, Кашире и Серпухове», — сообщила депутат Мособлдумы от «Единой России» Линара Самединова.

В Волоколамске отремонтировали общежитие Красногорского колледжа, которое было построено в 1976 году. Проживание организовали по квартирному типу. Теперь здесь могут разместиться около 140 студентов.

Заместитель министра образования Подмосковья Сергей Куколев напомнил, что благодаря поддержке партии в 300 образовательных учреждениях региона обновили материально-техническую базу, в том числе учебно-производственные мастерские.

При этом активисты «Молодой Гвардии Единой России» помогают держать ход работ на контроле — они регулярно собирают отзывы студентов и проводят выездные проверки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что семь колледжей области стали лучшими в рейтинге трудоустройства.