Наука, которую можно увидеть, услышать и обонять: как Черноголовка отметила День российской науки
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Черноголовка]
Наукоград Черноголовка ярко отметил День российской науки — праздник, ведущий свою историю с 1724 года, когда Петр I учредил Петербургскую академию наук. Для жителей города, особенно для подрастающего поколения, прошла серия уникальных научных и культурных событий.
В канун праздника Центр дополнительного образования «Импульс» организовал для школьников научную программу «Импульс знаний». Вместе с родителями ребята соревновались в научной викторине, исследовали обсерваторию, изучали минералы в Геологическом музее и даже общались с кроликами в мини-зоопарке, постигая азы биологии.
8 февраля в арт-пространстве «Восход» молодые ученые ФИЦ ПХФ и МХ РАН и ИФТТ РАН прочитали необычные лекции, где науку можно было почувствовать. Гости узнали о связи квазикристаллов и живописи, разобрались в ароматах химии и услышали, как физика рождает музыку.
Завершился день космическим концертом, где сошлись два «самых научных» инструмента: величественный орган в исполнении лауреата премии «Триумф» Анастасии Черток и загадочный терменвокс, на котором виртуозно играл правнук его изобретателя Петр Термен.
Диалог эпох и технологий стал идеальным финалом праздника, вновь доказав, что наука в Черноголовке — это живая, увлекательная и творческая стихия.