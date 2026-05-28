Метеорит на грядках: юрист объяснила, кому достанутся сокровища с участка на самом деле

Космический камень, упавший на грядку, или горшок с золотом, найденный под яблоней, могут сделать дачника богатым, а могут — фигурантом уголовного дела. Эксперт Университета «Дубна» Сона Бунина объяснила, кому на самом деле принадлежат редкие артефакты, обнаруженные на частном участке, и почему метеорит, приземлившийся на собственной земле, сразу же заберут ученые. Пояснения эксперта приводит REGIONS .

Не каждый владелец загородного участка знает, что случайная находка способна принести не только богатство, но и серьезные проблемы с законом. Юрист Университета «Дубна» Сона Бунина разъяснила главные правила обращения с сокровищами, найденными на частной территории.

Метеориты: упал на участок — но не стал собственностью

Небесные тела, угодившие на земельный надел, не переходят в собственность владельца. Более того, закон обязывает гражданина сообщить о происшествии в правоохранительные органы. Если на участке образовалась воронка от метеорита, владельцу стоит приготовиться к тому, что камень изымут ученые.

Старинные иконы: экспертиза решит все

Иконы могут находиться в частных руках, но только после профессиональной экспертизы. Специалисты должны установить культурную ценность предмета, его историческую значимость и подлинность. Владелец может отнести вещи в полицию для изучения и оценки.

Если икона не представляет исторической ценности, нашедший вправе оставить ее себе (статья 233 Гражданского кодекса РФ)

Если признана культурным наследием — подлежит передаче государству, а нашедший получает 50 процентов стоимости

Клады и затонувшие сокровища: делить по закону

Кодекс торгового мореплавания РФ устанавливает: лицо, случайно поднявшее затонувшее имущество, обязано заявить об этом в полицию или местную администрацию. При этом оно вправе требовать от собственника клада вознаграждение именно за поднятие находки. Само имущество принадлежит владельцу утратившего его судна либо, если судно не установлено, государству. Пиратские сокровища, таким образом, придется делить с законом.

Древние надписи и археологические находки: стоп-кран для огорода

При обнаружении редких геологических образований, метеоритов, палеонтологических, археологических или других объектов, представляющих интерес для науки или культуры, пользователи недр обязаны:

Приостановить все работы на соответствующем участке

Сообщить о находке в орган местного самоуправления

Если найден камень с древнерусскими надписями — необходимо немедленно остановить любые действия и вызвать специалистов.

Что делать при обнаружении артефакта

Юристы рекомендуют четкий алгоритм действий:

Не паниковать и не пытаться скрыть находку

Зафиксировать место и обстоятельства обнаружения

Сообщить в полицию или местную администрацию

Дождаться приезда специалистов

Получить законное вознаграждение (если оно положено)

Случайная находка может стать началом большого научного открытия или больших юридических проблем. Действие по закону гарантирует, что все останутся довольны.