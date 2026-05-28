Челюсть медведя против скальпеля: в Архангельской области хирурги спасли мужчину с прокушенной головой

Встреча с хозяином тайги чуть не стала смертельной для жителя Архангельской области. Медведь внезапно напал на мужчину в лесу и прокусил ему голову. Рваную рану и другие повреждения врачи Котласской центральной городской больницы зашивали в операционной. Пациент выжил и теперь идет на поправку. Об этом сообщает Lenta.ru.

Пострадавший поступил в приемное отделение с ужасающей травмой: голова была прокущена диким зверем. Сам мужчина рассказал, что нападение случилось недалеко от Устюга. Медведь выскочил внезапно и успел вцепиться в череп. Медики не стали медлить — дежурная бригада экстренно увезла пациента в операционную.

Два опытных хирурга — травматолог Александр Дударев и анестезиолог-реаниматолог Вячеслав Кудряшов — провели сложное вмешательство. Дударев очистил и ушил рваные раны, Кудряшов следил за состоянием пациента под наркозом. Операция прошла успешно. Сейчас мужчина находится в отделении реанимации, где врачи круглосуточно наблюдают за ним и помогают восстановиться.

