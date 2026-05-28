Гараж как оружейный цех: экс-пограничник из Сергиева Посада кует эвакуационные тележки для СВО

Бывший пограничник из поселка Реммаш под Сергиевым Посадом превратил собственный гараж в мини-цех по производству эвакуационных тележек для бойцов в зоне СВО, сообщает REGIONS . Волонтер Сергей Красников в одиночку собирает конструкции из почти 30 деталей — от нарезки металла до финальной покраски. За месяц удается изготовить около трех тележек, каждая из которых, по словам добровольцев, спасает жизни на передовой.

В то время как одни ежедневно рискуют жизнью на линии боевого соприкосновения, другие куют спасительный тыл в собственных гаражах. Свою личную «линию фронта» больше года держит волонтер Сергей Красников. Его оружие — болгарка и чертежи, а боевая задача — эвакуационные тележки, которые помогают вывозить раненых из-под обстрелов.

Как все начиналось

Путь в волонтерство Сергею открыл друг Александр. Именно он привлек товарища к этому делу, а впоследствии сам отправился в зону боевых действий. Проводив друга на передовую, Сергей остался в тылу, но чувство долга не позволило ему сидеть сложа руки. Так он присоединился к волонтерской группе «Мир» и оборудовал гараж под мини-производство.

Штучная работа

Создание одной эвакуационной тележки — это полноценный производственный цикл. Конструкция состоит почти из 30 деталей. Всю работу волонтер выполняет самостоятельно в свободное от основной работы время.

Этапы производства:

Нарезка металла

Обработка кромок

Сварка

Финальная покраска

Процесс небыстрый. В месяц удается сделать около трех конструкций. Потребность на передовой, по словам волонтера, огромная. Иногда Сергей закупает металл на собственные средства, иногда необходимые материалы привозят руководители группы во главе с Анной Брусникиной.

Бывших пограничников не бывает

Помощь фронту для Сергея — часть личной истории. Ранее он служил в пограничных войсках в Калининградской области. Сейчас, оставаясь гражданским человеком, он продолжает оказывать посильную поддержку бойцам.

Накануне Дня пограничника руководитель волонтерской группы вручила Сергею благодарственное письмо от командования 169-й воинской части. В документе особо отмечена «неоценимая поддержка и активная гражданская позиция» волонтера.

Эта благодарность — не просто бумага. Это подтверждение того, что детали, сваренные в тыловом гараже, работают на передовой, спасая тех, кто завтра должен вернуться домой.