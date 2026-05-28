Кладбище чучел в Лыткарине: десятки пугающих фигур кошмарят жителей на берегу Москвы-реки

Жители Лыткарина обнаружили на берегу Москвы-реки необычную инсталляцию из десятков чучел и кукол, изображающих животных и птиц. Среди экспонатов — лошади, питон и другие звери. Первые фигуры кажутся безобидными, но чем ближе к воде, тем более странный и пугающий вид они принимают. Юристы в беседе с REGIONS назвали такую затею незаконной.

В городском паблике Лыткарина появились фотографии, которые вызвали бурное обсуждение. На другой стороне Москвы-реки, сразу после шлюзов, местные жители наткнулись на множество чучел и кукол. Среди «экспонатов» оказались лошади, питон, а также другие представители фауны — как реальные, так и вымышленные.

Очевидцы отмечают: первая лошадка, которую видит прохожий, еще не вызывает тревоги. Но чем ближе к берегу, тем плотнее становятся фигуры и тем выразительнее они выглядят. Судя по снимкам, авторы инсталляции постарались создать эффект полного погружения — от умиления до легкого испуга здесь буквально один шаг.

Автор публикации в паблике назвал место «оригинальным» и предположил, что оно может заинтересовать любителей необычного. Также он выдвинул идею: такая локация отлично подошла бы для ночных этапов городской игры «Схватка», где участники разгадывают загадки на местности. В темноте компания криповых чучел способна добавить игре острой интриги.

С точки зрения закона: инсталляция вне закона

Юрист из Лыткарина Юрий Клинских напомнил, что самовольная установка любых конструкций на земельном участке, который не принадлежит установщику, является незаконной. Особенно если речь идет о водоохранной зоне и береговой полосе Москвы-реки. Это нарушает сразу несколько норм:

Земельный кодекс РФ — самовольное занятие участка

Водный кодекс РФ — нарушение режима водоохранной зоны

Правила благоустройства территории

Какая ответственность грозит автору инсталляции:

Статья 7.1 КоАП РФ («Самовольное занятие земельного участка») — штраф для граждан от 3 000 до 5 000 рублей

Статья 8.12.1 КоАП РФ (нарушение режима водоохранной зоны) — штраф от 3 000 до 10 000 рублей

Владельца инсталляции могут обязать демонтировать все фигуры за свой счет. Если автор не найдется, администрация города вправе провести демонтаж самостоятельно. Пока же «кладбище» чучел продолжает собирать внимание местных жителей и, возможно, ждет своего создателя — чтобы он либо забрал творение, либо ответил за него по закону.

