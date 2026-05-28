«Тебя везде ненавидят»: уехавшая в Германию журналистка Киселева рассказала о 10-часовом допросе и непринятии на Западе

Уехавшая из России журналистка Наталья Киселева рассчитывала на теплый прием на Западе, а получила холодный душ. В эмиграции она столкнулась с 10-часовым допросом ради получения убежища и с тотальным ощущением, что «тебя везде ненавидят». Об этом сообщает Lenta.ru.

Наталья Киселева откровенно рассказала о своем опыте эмиграции в Германию. По ее словам, для получения политического убежища ей пришлось пройти допрос, длившийся десять часов. И это не единственный раз, когда она доказывала свое право на жизнь в чужой стране.

Киселева пожаловалась на психологическое непринятие — по ее словам, она чувствует себя в вакууме. В России ее ненавидят, а в Германии не хотят. Журналистка сравнила ситуацию с ребенком, которого выгнала родная мать, а приемная тетя с подозрением спрашивает, хорошо ли ты себя вел. По ее мнению, быть эмигрантом — значит постоянно доказывать, что ты имеешь на что-то право, что ты не «лишний».

Ранее в Архангельской области хирурги спасли мужчину с прокушенной головой.