Олени с родословной из Англии: ферма в Дмитрове может стать новым туристическим брендом Подмосковья

В Дмитровском округе, где сельское хозяйство традиционно ассоциируется с пшеницей и картофелем, появился необычный проект. Семейная ферма «Благородный север» разводит благородных европейских оленей, чьи родословные ведут происхождение из Англии и Новой Зеландии. Владельцы хозяйства Павел Дерюгин и Екатерина Валова, как узнала редакция REGIONS , уже зарегистрировали бренд, получили поддержку областного центра «Мой бизнес» и готовятся выпускать пантовую продукцию для здоровья и красоты.

Ферма в Дмитровском округе переживает сразу два знаковых события. На прошлой неделе в ночь с четверга на пятницу здесь родился первый олененок. Мать по кличке Пяточка, которую владельцы называют самой дружелюбной самочкой и вожаком стада, тщательно охраняла малыша.

«В пятницу мы уже его обнаружили, мама тщательно его охраняла. В субботу мы выпустили все стадо с небольшого зимнего загона на большое летнее пастбище (2,5га). Мать по имени Пяточка с малышом сразу отделились от стада. Им требуется время побыть наедине вдвоем, так устроена природа. Они знакомятся друг с другом, запоминают запахи и звуки!» — говорит Екатерина.

По словам фермеров, мать и олененок общаются с помощью горловых звуков — индивидуальных для каждой особи. Несколько дней малыша было невозможно найти: он прятался в высокой траве, поскольку оленята при любом испуге прижимаются к земле. При этом Пяточка продолжала подходить к людям и охраняла место, где проводила время с ребенком. Накануне молодая семья присоединилась к остальному стаду.

В четверг утром, 28 мая, на ферме родился второй олененок. Оба малыша, как и положено, появились на свет пятнистыми — совсем как герои сказки про Бэмби. Со временем их окрас станет рыжевато-коричневым. Пол детенышей пока определить невозможно: мать надежно охраняет потомство.

Почему характер передается по матери

Екатерина Валова отметила интересную особенность: характер олененка напрямую зависит от матери. Поскольку Пяточка является вожаком стада и обладает самым добрым нравом, фермеры ожидают, что и у малыша проявятся исключительные качества.

От регистрации бренда до пантовой продукции

Проект «Благородный север» получил поддержку центра «Мой бизнес» Московской области. В начале года владельцы зарегистрировали бренд в Роспатенте. Теперь в планах — запуск производства пантовой продукции (из неокостеневших рогов оленей), которая используется для укрепления здоровья и в косметологии.

Ближайшие задачи фермы:

Проведение экскурсий для гостей с погружением в основы оленеводства

Получение региональной субсидии для вывода продукции на маркетплейсы

Расширение пастбищных территорий по мере роста стада

Поддержка властей

Фермеры выражают благодарность администрации Дмитровского округа и лично главе Михаилу Шувалову за внимание к проекту и помощь в решении земельных вопросов.

«Для сельского хозяйства земля — это основа развития. По мере роста стада нам потребуется расширение пастбищных территорий, и очень ценно видеть заинтересованность администрации в развитии новых сельскохозяйственных направлений», — отметила Екатерина Валова.

Сегодня на ферме живут 16 благородных оленей. Проект «Благородный север» — пример того, как государственная поддержка и личная предпринимательская инициатива создают необычный для Подмосковья бизнес, вдохновленный природой.