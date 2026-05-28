Робот-егерь против браконьеров: юные инженеры из Ступина создали «умный заповедник»

Воспитанники детского экологического центра «Островок» из Ступина разработали комплекс «Умный заповедник» — систему для охраны диких животных без постоянного присутствия человека. Три устройства работают в связке: умный забор с выдвижной секцией, автономная робот-кормушка и спутниковый робот-егерь. С этим проектом ребята выступили на Российской робототехнической олимпиаде. Победить не удалось, но масштаб разработки оценили даже конкуренты, пишет REGIONS .

В Ступине придумали, как защитить диких животных от браконьеров, не отправляя в лес инспекторов. Юные робототехники готовили проект несколько месяцев. Вместо стандартной игрушки на колесиках они создали полноценную экосистему для охраны природы.

В основе комплекса — три устройства, которые работают сообща.

Умный забор с выдвижной секцией

Конструкция автоматически открывается, чтобы пропустить животных на миграционных путях. При этом забор блокирует дорогу браконьерам, не давая им проникнуть на охраняемую территорию.

Робот-кормушка

Автономный помощник без участия человека объезжает территорию по строгому расписанию и доставляет корм в заданные точки. Животные получают питание вовремя, даже если инспекторы далеко.

Робот-егерь

Самое технологичное устройство комплекса. Человек может управлять им удаленно через спутниковую связь, находясь дома за ноутбуком. Встроенная камера показывает каждый уголок заповедника в режиме реального времени.

Взрослые задачи и детские руки

Педагоги центра «Островок» отмечают: ребята решали не конструкторские задачки, а настоящие экологические проблемы взрослого уровня.

«Мы решали не детские задачки из конструктора, а настоящие экологические проблемы взрослого уровня. Да, в этот раз дойти до победного финала не вышло, но то, какую масштабную систему придумали ребята, заслуживает огромного уважения», — утверждают педагоги «Островка».

На олимпиаде такого уровня, признаются участники, всегда проверяют на прочность. В Ступине уже знают, что делать дальше: ошибки разберут, программы допишут, а механизмы докрутят. Полученный опыт здесь считают главным трофеем. В следующий раз, уверены в центре «Островок», все получится.