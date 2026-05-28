Колбаса в пакете — рассадник бактерий: технолог Сараев назвал главные ошибки хранения и объяснил, чем это грозит

Миллионы россиян заворачивают колбасу в полиэтиленовые пакеты, даже не подозревая, что создают инкубатор для бактерий. Технолог Михаил Сараев назвал эту привычку главной ошибкой. В закрытом пакете без доступа воздуха микробы размножаются моментально. Спасти продукт может только пергамент или фольга. Об этом сообщает Lenta.ru.

Специалист Михаил Сараев разнес популярные мифы о хранении колбасы. Первое и самое важное — никакого полиэтилена. Плотно завязанный пакет создаёт парниковый эффект, и бактериям там комфортнее, чем вам на пляже в жару. Вместо этого технолог советует использовать пергаментную бумагу или фольгу — они позволяют продукту «дышать» и замедляют порчу.

Второй враг — свет и воздух. Они ускоряют окисление жиров, из-за чего колбаса быстро теряет вкус и приобретает прогорклый привкус. Хранить ее лучше в темном прохладном месте, но не в холодильной камере без упаковки. И помните о сроках: вареную колбасу после вскрытия нужно съесть за три дня, полукопченую и сырокопченую — за пять-шесть. Просрочка грозит пищевым отравлением.

Сараев также предупреждает: качество зависит не только от вашего холодильника, но и от того, как продукт хранился в магазине.

