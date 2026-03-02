Назван регион России, где педагоги активнее всего пользуются мессенджером MAX

Новосибирская область оказалась в числе регионов, где учителя активнее всего используют отечественную образовательную платформу МАХ, сообщил портал «Сиб.рф» со ссылкой на региональное министерство образования.

Такой высокий результат стал возможен благодаря тому, что педагоги регулярно применяют мессенджер в работе, а переход всех школ на новую систему завершился еще в декабре 2025 года.

Чтобы учителя быстрее освоили платформу, осенью для них провели обучающие вебинары. Кроме того, модуль по работе с МАХ включили в программы повышения квалификации. Теперь педагоги могут пользоваться чатами, видеосвязью, интерактивной доской и получать доступ к учебным материалам прямо в приложении.

Для родителей и учеников тоже есть удобные сервисы. Через платформу работают «Моя школа» и «Справка в школу», которые позволяют всегда оставаться на связи с учителями и следить за успеваемостью.

Переход на отечественное программное обеспечение (ПО) стал необходимым из-за запрета на использование иностранных мессенджеров при оказании государственных услуг. Новосибирская область не только вошла в число лидеров по работе в МАХ, но и сохраняет высокие позиции по использованию сервиса «Сферум».

