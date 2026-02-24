Льготы в транспорте Ярославля подтвердят через MAX

С 17 февраля в Ярославле начал действовать новый порядок проверки билетов в общественном транспорте. Соответствующее постановление подписано правительством региона. Теперь льготники смогут подтверждать свое право на проезд через национальный мессенджер MAX, и им не нужно будет предъявлять документы с фотографией.

Если пассажир не сможет подтвердить льготу, он будет считаться безбилетником со всеми вытекающими последствиями. Власти рассчитывают, что нововведение упростит жизнь льготникам и сделает контроль более прозрачным.

Что касается пассажиров, которые привыкли оплачивать проезд наличными, для них ничего не меняется. Билеты за наличный расчет по-прежнему можно будет купить в специальных точках продажи.

Ранее сообщалось, что в Татарстане упростили доступ к медицинским документам через портал «Госуслуги».