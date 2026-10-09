«Не по учебнику, а от коллеги»: в Наро-Фоминске организовали педагогический марафон

Открыл программу мастер-класс «Конкурсы профессионального мастерства как новый тип педагогического взаимодействия». Его провели Наталья Архарова, руководитель клуба «Профессионал» и неоднократный победитель педагогических конкурсов, и Карина Одинцова, лауреат областного конкурса «Учитель года Подмосковья — 2026». По словам спикеров, учителя из разных предметных областей способны взаимно обогащать профессиональные подходы.



Одной из наставниц стала Людмила Воронина, преподаватель русского языка и литературы и победитель муниципального этапа конкурса «Учитель года» прошлого года. В секции «Творческая мастерская» она поделилась планами открытых уроков и призналась, что именно подготовка и проведение таких занятий были для нее самым сложным этапом конкурса.



Дебютанты, в свою очередь, представили методические наработки в формате выступления «У меня это хорошо получается». Учитель истории и обществознания Евгений Науменко раскрыл приемы развития исторического мышления, а Ксения Бондарь, учитель начальных классов и призер конкурса «Мой урок по ФГОС», рассказала о «дневнике читателя» как инструменте осознанного чтения и рефлексии.



Однодневный марафон наглядно показал, насколько востребован обмен практиками среди педагогов округа.