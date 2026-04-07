Необычный урок в Красногорске: дети участников СВО учились спасать на воде и искать артефакты

В Красногорске в центре «Красногорск Плаза» прошел мастер‑класс для детей участников специальной военной операции (СВО). Мероприятие организовал председатель Московской областной организации «Герои неба» Андрей Кушнир.

Ребята под руководством опытных наставников освоили важные туристические навыки, научились ставить и оборудовать палатки для ночевки, грамотно собирать рюкзаки для многодневных походов или поисковых миссий. Программа включала блок по безопасности на воде: дети изучили правила использования спасательных жилетов и отработали базовые спасательные действия.

Еще одна интересная часть занятия — знакомство с поисковым металлоискателем. Юные участники узнали, как с его помощью находят артефакты времен Великой Отечественной войны, и сами попробовали поработать с прибором.

По словам Кушнира, такие мастер‑классы дают не только практические навыки.

«Это возможность подарить детям яркие эмоции, помочь им обрести уверенность в себе, научить работать в команде и заботиться друг о друге. И, конечно, важно прививать молодежи уважение к истории нашей страны через практическую поисковую работу», — подчеркнул он.

Мероприятие прошло в рамках соглашения о поддержке семей военнослужащих, которое заключили Ассоциация ветеранов СВО Московской области, Благотворительный фонд «СКР» и Московская областная организация «Герои неба».