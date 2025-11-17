Несколько рязанских школ получили федеральный знак качества образования

Рязанские школы достигли значительного успеха в федеральной системе оценки качества образования. Сразу несколько учебных заведений города удостоились знака качества Рособрнадзора, который присваивается образовательным организациям с образцовыми результатами и прозрачными подходами к обучению. Об этом сообщает издание 7info.

Проект реализуется по двум ключевым направлениям: «Высокие образовательные результаты» и «Высокая культура оценивания». В первой номинации отличились лицей № 4 и лицей № 52, продемонстрировавшие стабильно высокие показатели обучения. Особое признание в категории объективного оценивания получили школы № 7, № 14, № 43, № 67, № 69 и гимназия № 2 имени И. П. Павлова, где создана прозрачная система оценки знаний без искусственного завышения результатов.

Для отмеченных школ это не только федеральное признание, но и возможность делиться эффективными практиками с коллегами. Проект создает ориентиры для всего образовательного сообщества, выделяя учреждения, где учебный процесс организован на принципах честности и объективности.

Таким образом, знак качества становится важным маркером для всех участников образовательного процесса. Для родителей — это понятный критерий выбора школы с доказанной репутацией, для педагогов — профессиональное признание, а для системы образования в целом — механизм распространения лучших практик и повышения стандартов обучения по всей стране.

