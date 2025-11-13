Четыре представителя Подмосковья стали победителями трека «Государство» проекта «Флагманы образования»

Трек включал в себя онлайн-курс с лекциями от экспертов в области права, политики и общественных наук, а также практические задания, тестирование и собеседование.

Победу одержал 41 педагог из 28 регионов. В число лидеров вошли представители Подмосковья — замдиректора лицея № 4 Коломны Юлия Фролова; учитель математики и информатики гимназии № 10 Луховиц Андрей Феофанов; учитель СОШ № 30 Балашихи Валерий Протасов; учитель истории и обществознания, замдиректора по учебно-воспитательной работе Наро-Фоминской СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов им. В. В. Завадского Виктор Олейников.

Победители смогут войти в кадровый резерв системы образования и стать экспертами сообщества «Созвездие флагманов образования».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье назвали лучшие школы региона. Их руководителям вручил награды губернатор Московской области Андрей Воробьев.