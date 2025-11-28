Новая «IT-лаборатория» в школе №5: школьники в Дубне освоят 3D и робототехнику

В Дубне открылся обновленный кабинет информатики школы №5 с современным оборудованием: мультимедиа, ноутбуками и двумя 3D-принтерами. Кабинет полностью отремонтирован, оснащен новой мебелью и техникой.

Школа работает по проекту министерства образования Московской области «Предпрофессиональные классы» — профиль 10-классников теперь IT. На каждого ученика приходится по два компьютера, которые используются и в учебном процессе, и на занятиях по робототехнике в «IT-лаборатории». Во время каникул здесь проводят хакатоны, погружающие школьников в сферу IT.

Глава Дубны Максим Тихомиров подчеркнул, что модернизация кабинетов и оснащение школ техникой помогает детям идти в ногу со временем и повышает качество образования.