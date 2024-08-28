Новая школа готова к приему учеников в Жуковском

Новая школа готова принять своих первых учеников в Жуковском. Учреждение рассчитано на 1,1 тысячи мест, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Школу построили по нацпроекту «Образование». Ее площадь составляет около 17 тысяч квадратных метров.

В здании обустроили все необходимые для учебы детей помещения, в том числе библиотеку, мастерские, лаборантские. Также здесь есть IT-полигон, два спортзала, столовая, медблок, актовый зал.

На прилегающей территории обустроили стадион с сектором для занятий легкой атлетикой, а также игровые и спортивные площадки.

В школе создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья.