Новая школа на 1,3 тысячи мест появится в Мытищах

Новая школа на 1335 мест появится в Мытищах, сообщили в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области. Учреждение построят недалеко от деревни Челобитьево.

Площадь школы составит более 19,5 тысячи квадратных метров. Она будет состоять из трех прямоугольных блоков от двух до четырех этажей. Центральный вход будет разделен на два потока для учащихся младшей и старшей школ.

В школе смогут разместиться 55 классов. В ней обустроят два спортзала, мастерские, библиотеки, центр детских инициатив, актовый зал на пятьсот мест, медицинский блок, пищеблок на два обеденных зала.

На прилегающей территории проведут благоустройство и озеленение. Там обустроят полузакрытый внутренний школьный двор с зонами отдыха, игровыми площадками, парковками для велосипедов. Кроме того, будет создана многофункциональная спортивная зона.

Завершить строительство школы планируется в первом квартале 2027 года. С ее открытием в округе будет создано 138 новых рабочих мест.