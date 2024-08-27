Новая школа в ЖК «Люберцы парк» готова к открытию

Новая школа, построенная на территории жилого комплекса «Люберцы парк», получила заключение о соответствии проектной документации. Об этом рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

В здании три этажа. Его общая площадь превышает 15 тысяч квадратных метров. В школе обустроили учебные классы, лаборантские и мастерские, столовую и медблок, актовый и спортивный залы, библиотеку.

Своих первых учеников новое учреждение примет уже в следующем месяце. Школа рассчитана более чем на 1,1 тысячи мест.

Школу построили в рамках развития территории ЖК. Ранее здесь уже открылась поликлиника для детей, рассчитанная на 155 пациентов в смену.