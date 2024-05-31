Новую школу на 600 мест откроют в Одинцово в 2024 году

Открытие новой школы на 600 мест запланировано на текущий год в Одинцово. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Учреждение площадью порядка 11 тысяч квадратных метров строится на территории ЖК «Заречье парк» в рабочем поселке Заречье. На сегодняшний день степень готовности объекта составляет уже 80%.

Школа будет состоять из несколько блоков высотой от одного до четырех этажей. В ней обустроят учебные классы, лаборатории, мастерские, игровые кабинеты для первоклассников, два спортзала с душевыми, библиотеку, актовый зал, столовую на 312 мест. При главном входе будут располагаться пост охраны и зона ожидания для родителей.

Ввод учреждения в эксплуатацию планируется в четвертом квартале текущего года. С открытием школы в муниципалитете будет создано 56 рабочих мест.