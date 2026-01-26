Новую учебную аудиторию имени Ивана Зверева открыли в колледже «Энергия» в Балашихе

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха Сергей Юров торжественно открыли учебную аудиторию имени Ивана Зверева в «Подмосковном колледже «Энергия» 23 января. В мероприятии приняли участие директор колледжа Константин Подоляк и директор Авиационной компании «Рубин» Игорь Ряпин.

Иван Зверев - главный конструктор и бывший руководитель Авиационной корпорации «Рубин», профессор, доктор технических наук и почетный житель Балашихи. В новом классе студенты будут изучать теорию машиностроения под руководством сотрудников корпорации.

«Подмосковный колледж «Энергия» - это ведущий колледж Московской области, который динамично развивается в Балашихе, в Реутове и в Богородском городском округе. Студенты получают действительно востребованные профессии, а процент трудоустройства после выпуска - больше 90 %. И самое главное - ребята, остаются жить и работать в своем родном городе», - сказал Игорь Брынцалов.

В Центре технологии машиностроения «Энергия» были отремонтированы и оборудованы кондитерско-поварская лаборатория и мастерские для токарных и фрезерных работ. Новое оборудование позволяет студентам оттачивать свои навыки на практике.

В «Подмосковном колледже «Энергия» обучается восемь тысяч студентов на более чем 120 направлениях подготовки. Обучающиеся и выпускники колледжа проходят практику и работают в 30 предприятиях и организациях города.