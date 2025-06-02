Новые правила сдачи ОГЭ стали популярны в регионах РФ

В текущем году введенная возможность сдачи всего двух ОГЭ для поступления в учреждения среднего профессионального образования (СПО) не нашла одинаковый отклик среди девятиклассников разных регионов.

Как сообщил «Коммерсантъ», в Липецкой области около половины выпускников воспользовались этим нововведением, тогда как в Москве этот показатель превысил 34%. В связи с повышенным спросом столичные власти приняли решение о расширении числа бюджетных мест в колледжах почти на 6 тыс. В Санкт-Петербурге желающих сдать два экзамена оказалось менее 10% от общего числа девятиклассников.

С 21 мая по 16 июня проходит основной этап ОГЭ, в котором участвуют более 1,6 млн человек. Для получения аттестата выпускники девятых классов обязаны сдать русский язык и математику, а также два предмета по выбору.

В Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области в текущем году впервые реализуются экспериментальные правила, позволяющие девятиклассникам, планирующим обучение в СПО, ограничиться сдачей двух обязательных экзаменов. Те, кто намерен продолжить обучение в десятом классе, по-прежнему сдают четыре экзамена.

В рамках эксперимента региональные власти получили право устанавливать минимальные баллы ОГЭ, необходимые для поступления в старшие классы, а также определять перечень экзаменов по выбору в зависимости от профиля обучения.

Кроме того, для выпускников местных школ предусмотрен отдельный конкурс на бюджетные места. Процедура приема в СПО определяется каждым регионом самостоятельно и регламентируется соответствующими нормативными актами.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ за круглыми столами.