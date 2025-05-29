Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ за круглыми столами

После случая в одной из московских школ, где ученики сдавали ЕГЭ по истории, сидя за общим круглым столом, Рособрнадзор ввел запрет на подобную организацию экзаменов. Об этом сообщили представители ведомства прессе.

Ранее в телеграм-канале главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной появилась информация о том, что в одном из столичных учебных заведений при проведении ЕГЭ по истории абитуриенты были размещены за круглым столом.

Из пунктов проведения экзамена в Москве поступило два обращения. Одно из них касалось расположения учеников на ЕГЭ по истории: в двух аудиториях они сдавали экзамен, сидя за круглым столом вместе с другими участниками. В результате рассмотрения данного обращения было принято решение о недопустимости проведения последующих экзаменов в аудиториях, где используются круглые столы.

Более 712 тыс. выпускников российских школ планируют участвовать в ЕГЭ в 2025 году. Основная фаза экзаменационного периода стартовала 23 мая и завершится 4 июля.

Ранее сообщалось, что школьнице пришлось раздеться, чтобы ее допустили на ОГЭ в Свердловской области.