Новые учебники поступили в школьные библиотеки Коломны и Озер

Более шестисот тысяч новых учебников поступило в библиотеки школ Коломны и Озер. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Коломны.

Поступившие книги — новые единые учебники истории для десятых и одиннадцатых классов. Десять тысяч из них предназначены для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Все учебники соответствуют ФГОС и федеральному перечню, утвержденному Приказом Минпросвещения РФ. Таким образом, все ученики школ Коломны и Озер были обеспечены учебными пособиями.

Также в этом году муниципальные библиотеки были подключены к инфосистеме «Книгозаказ» и автоматизированному модулю «Книгообеспеченность».