Новый пакет санкций частично запретит транспортировку нефти по «Дружбе»

Новый пакет санкций Евросоюза предполагает частичный запрет на транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба», а также ряд ограничений в отношении 70 граждан России. Об этом заявил польский посол при ЕС Анджей Садось.

По его словам, новый пакет антироссийских санкций также будет распространяться на более 30 юрлиц, обходящих ограничения и продолжающих сотрудничать с РФ. Под санкции попала и южная ветка «Дружбы».

С начала специальной военной операции страны Евросоюза регулярно вводят санкции против России. В том числе, ЕС заморозил примерно 300 миллиардов долларов, являющихся резервной валютой страны.