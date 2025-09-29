Новый сезон школьной лиги стартовал в Балашихе

Балашихинская школьная лига начала третий сезон. Первой дисциплиной нового сезона стала легкая атлетика, объединившая почти 500 участников.

Семейная эстафета прошла на стадионе «Орион» в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. Ученики 1–4 классов и их родители приняли участие в забеге. К эстафете присоединилась 31 команда — по 16 человек каждая. Начинали забег мальчики, затем бежали папы, мамы и девочки.

«Это новый шаг в развитии нашего проекта — теперь БШЛ объединяет целые семьи, создает атмосферу командного духа и здорового образа жизни. Поздравляю участников с отличным стартом и желаю ярких побед на следующих этапах», — поздравил участников глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

В этом сезоне БШЛ запустила новый формат соревнований — «специальные мероприятия», которые предусматривают участие и детей, и их родителей. Это соревнования по легкой атлетике, лыжным гонкам и плаванию.



В 2023 году Балашиха стала пилотным проектом проведения соревнований среди школьников. В 2024 году к Единой школьной лиге присоединились еще 12 городов Московской области. Ребята соревнуются по 4 дисциплинам: футзалу, баскетболу 3×3, волейболу и шахматам.

Балашихинская школьная лига в прошлом сезоне расширила дисциплины — помимо четырех спортивных добавили творческие: танцы, КВН, медиа и математические бои, а также военно-патриотическую игру «Зарница 2.0». Во втором сезоне участие в БШЛ приняли более пяти тысяч учеников из 38 школ городского округа.