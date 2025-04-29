Новый сезон «Урока цифры» запускают в России

Авито и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России запускают новый сезон «Урока цифры» — всероссийского образовательного проекта в сфере цифровых технологий, который реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также национальной цели «Технологическое лидерство».

«Урок цифры» от компании «Авито» посвящен борьбе с социальной инженерией, фишингом и другими интернет-угрозами. Он в интерактивном формате рассказывает школьникам о профессиях и технологиях, которые обеспечивают защиту пользователей в интернете, и учит помогать окружающим. Цель — познакомить школьников с принципами работы антифрод-систем, научить их распознавать подозрительные действия и защищать свои данные. Урок поможет детям освоить правила безопасного общения и сделок на цифровых платформах, сформировать навыки критического мышления и анализа информации. Школьники узнают об особенностях таких ролей, как антифрод-детектив, антифрод-аналитик, менеджер продукта, ML-инженер.

Учебные материалы включают видеоролик и интерактивные тренажеры, адаптированные для трех возрастных групп, каждая из которых попробует себя в одной из ролей внутри антифрод-команды: антифрод-детектива, антифрод-аналитика или ML-инженера. Школьники с 1-го по 4-й класс научатся базовым правилам безопасности через игровые задания, такие как создание надежных паролей и распознавание подозрительных объявлений. Ученики с 5-го по 9-й класс будут изучать функции антифрод-систем на примере реальных кейсов, отработают навыки анализа информации и научатся предотвращать цифровые угрозы. Старшеклассники с 10-го по 11-й класс углубятся в основы машинного обучения, попробуют свои силы в настройке алгоритмов, выявлении уязвимостей и разработке планов защиты цифровых платформ.

В ходе урока школьники узнают, как работают современные антифрод-системы и технологии машинного обучения, защищающие пользователей на онлайн-платформах. Одновременно они получат важные навыки личной безопасности в интернете, научатся настраивать инструменты защиты внутри профиля, распознавать признаки манипуляций и противостоять им.

За правильное решение заданий школьники получают виртуальные баллы, которые смогут направить на помощь людям или животным прямо внутри игры. Впоследствии «Авито» конвертирует баллы в реальные средства, которые будут переданы выбранным организациям.