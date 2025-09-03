Новый учебный год в Талдомском округе: Теплый прием в Запрудненской гимназии

Первый день знаний в Запрудненской гимназии Талдомского округа запомнился атмосферой тепла и искренней радости.

Официальную церемонию посетили почетные гости, включая главу Талдомского округа Юрия Крупенина, представителя управляющей компании Романа Балаева, священника Храма Преображения Господня игумена Савву и других уважаемых лиц.

С раннего утра в гимназии царила атмосфера праздника: улыбки, букеты цветов и звонкий детский смех наполняли коридоры. Педагоги и учащиеся собрались на торжественную линейку, посвященную старту нового учебного года. В ходе мероприятия глава округа поздравил всех с началом учебы, акцентировав внимание на ключевой роли образования для прогресса общества и становления будущего России.

Роман Балаев, территориальный управляющий, отметил успехи, достигнутые гимназией, и выразил признательность учителям за их самоотверженный труд и преданность профессии. Особую благодарность выразили родителям за поддержку и выбор данного образовательного учреждения.

Игумен Савва, настоятель Храма Преображения Господня, обратился к присутствующим с наставлениями, призывая к мудрости и настойчивости в освоении знаний. Торжество завершилось первым, волнующим звонком, который ознаменовал начало нового этапа в жизни каждого школьника.