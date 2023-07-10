Областной отборочный этап «Профессионалов» завершился на базе колледжа в Раменском

Областной отборочный этап «Профессионалов» по компетенции «Мобильная робототехника» среди юниоров завершился на базе колледжа в Раменском, передает Минобразования Подмосковья.

Число участников составило сорок человек из четырнадцати регионов. Все финалисты смогут проявить себя в различных профессиях – по более чем тридцати направлениям.

Как напомнили в министерстве, Московская область является одним из двадцати пяти субъектов РФ, в которых проводятся конкурсные отборы.