Образовательные учреждения Коломны и Озер готовы к началу нового учебного года

1 сентября в школьные классы направятся 25 000 учащихся, среди которых 2169 первоклассников, 2620 учеников девятых классов и 1197 выпускников одиннадцатых классов. Кроме того, детские сады будут посещать 8600 малышей.

День знаний вместе с детьми отметят и преподаватели. В школах округа, включая дошкольные отделения, работает 1450 педагогов и 2710 специалистов в области образования. Все штатные позиции в учебных заведениях укомплектованы.

В муниципалитете будет продолжена работа над реализацией проекта «Математические классы Подмосковья». В предыдущем учебном году был запущен пилотный 7-й специализированный класс в гимназии №2 «Квантор», а с 1 сентября будет открыто сразу 37 математических классов в 17 школах. Более 1500 ребят уже прошли вступительные испытания и зачислены в эти классы, а учителя математики, согласно результатам регионального исследования, продемонстрировали высокий профессионализм в своей области.

В рамках еще одного регионального проекта, направленного на внедрение искусственного интеллекта в образовательный процесс, 10 образовательных учреждений округа присоединятся к программе в 2025-2026 учебном году. Например, учителя смогут использовать «Ассистент преподавателя», который будет записывать уроки, обрабатывать информацию с помощью нейросети и предоставлять педагогам ценные рекомендации.