Около 14 тыс. жителей Нижегородской области будут сдавать ЕГЭ в этом учебном году

Почти 14 тыс. жителей Нижегородской области планируют пройти государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ в этом учебном году. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что это все ученики одиннадцатых классов школ региона, а также ряд студентов учреждений среднего профессионального образования и выпускники образовательных учреждений прошлых лет.

Отмечается, что экзамен по русскому языку планируют сдавать свыше 13,1 тыс. человек, экзамен по математике профильного уровня — примерно 7,3 тыс. выпускников, экзамен по математике базового уровня — около 5,5 тыс. школьников. Однако наиболее популярным предметом по выбору на протяжении многих лет остается обществознание, который планирует сдавать почти каждый второй участник ЕГЭ. Также четверть всех выпускников Нижегородской области выбрали на ЕГЭ информатику. А наименьшим спросом пользуются химия, литература и география.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор поддержал идею о сдаче ОГЭ только по русскому и математике в пяти регионах.