Рособрнадзор поддержал идею о сдаче ОГЭ только по русскому и математике в 5 регионах

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) поддержала законопроект, предусматривающий экспериментальную сдачу основного государственного экзамена (ОГЭ) только по двум предметам — русскому языку и математике, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что данная инициатива затрагивает пять регионов страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Ростовскую и Тюменскую области, а также Республику Северная Осетия — Алания.

Как подчеркнули в ведомстве, вопрос о необходимости модернизации государственной итоговой аттестации (ГИА-9) давно стоит на повестке дня. Также Рособрнадзор пересматривает систему учета экзаменационных результатов при поступлении в 10 классы и средние профессиональные образовательные учреждения (СПО).

О том, что депутаты Государственной думы РФ внесли этот законопроект на рассмотрение, стало известно 17 января. Он предполагает большую автономию для регионов, учитывая разнообразие образовательных и экономических ситуаций в различных субъектах России.

Депутаты, предложившие данную инициативу, уверены, что такое решение поможет сфокусироваться на наиболее востребованных в регионе профессиях и потребностях рынка труда. Для зачисления в 10 класс и поступления в СПО законопроект предусматривает отличные друг от друга требования.

Ранее глава Комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что Россия в будущем может отказаться от ЕГЭ.