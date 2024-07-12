Около 180 выпускников набрали максимальные баллы по ЕГЭ в Нижегородской области в этом году

Средний балл выпускников средних учебных заведений в Нижегородской области выше общероссийского показателя по русскому языку, профильной математике, географии, химии, обществознанию, физике, биологии, истории и английскому языку. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что средний балл по информатике и литературе примерно равен общероссийскому.

По словам губернатора региона Глеба Никитина, в текущем году в Нижегородской области почти 180 стобалльников, что примерно наполовину больше, чем в прошлом.

Отмечается, что в этом году более 160 человек набрали максимальное число баллов по одному предмету, что почти на 40 человек больше, чем в прошлом. Также 15 выпускников получили сто баллов по двум предметам, что на пять человек больше, чем в 2023 году.

Добавляется, что две выпускницы сдали ЕГЭ по трем предметам на сто баллов, в России таких всего 42 человека.