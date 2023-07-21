Около 45 тыс. учащихся сдали выпускные экзамены в Нижегородской области в этом году

В Нижегородской области около учащихся девятого и одиннадцатого классов сдали государственные выпускные экзамены в текущем году. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что экзамены прошли в штатном режиме.

Отмечается, что ГИА сдали почти 31,5 тыс. человек, ЕГЭ – почти 13,5 тыс. человек.

Добавляется, что среди сдавших экзамены было 175 учащихся 11-го класса и почти 1,3 тыс. девятиклассников с ограниченными возможностями здоровья.

Подчеркивается, средние баллы в текущем году по всем предметам, за исключением английского языка и литературы, у школьников региона выше общероссийских.