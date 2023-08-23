Омбудсмен Татарстана предложила выдавать школьные сертификаты на 20 тысяч рублей

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец обратилась в Госдуму с инициативой законодательно закрепить ежегодный школьный сертификат на 20 тысяч рублей.

Обращение направлено первому зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой.

Получение такой помощи позволит родителям без проблем собрать ребенка в школу, считает Волынец.

В 2021 году Владимир Путин уже подписал указ о единовременной помощи в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет. Кроме того, в некоторых регионах предусмотрены компенсации на покупку школьных принадлежностей.

Волынец ссылается на данные Росстата. Согласно им, в прошлом году на сборы в школу девочки родители в среднем тратили 26,8 тысячи рублей, а мальчика – 22,3 тысячи.

Речь идет о покупке одежды, школьной сумки, письменных принадлежностей и дополнительных учебных материалов.