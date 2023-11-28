Определено число ушедших на карантин школ и детсадов в Нижегородской области
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Более 4% образовательных учреждений Нижегородской области закрыты на карантин по ОРВИ. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Отмечается, что в целях недопущения дальнейшего распространения инфекции процесс приостановлен либо частично, либо полностью.
Добавляется, что в ведомстве призвали не отправлять детей с признаками респираторных инфекций в детские коллективы.