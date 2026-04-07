«Оставьте школу в покое»: в Госдуме призвали прекратить эксперименты над детьми в школе

Виталий Милонов, зампред думского комитета по защите семьи, заявил в эфире радио Sputnik: хватит экспериментировать со школой. Система образования должна быть консервативной, как пенсионная. Потому что любое изменение — особенно экспериментальное — мы проводим не над таблицами и отчетами, а над живыми детьми, которые получают знания здесь и сейчас. Имеем ли мы право на ошибку за их счет? Ответ депутата однозначен: нет.

Милонов приводит пример из собственной семьи. Его старший сын жалуется на геометрию: предмет идет восьмым уроком в пятницу. В советской школе, где учился сам депутат, восьмых уроков не было никогда. Сейчас формально их нет, но фактически — дважды в неделю дети сидят по восемь уроков. Это перегрузка, считает Милонов. Он за интенсификацию — то есть повышение эффективности обучения, — но против экстенсивного пути, когда объем знаний просто механически впихивают в ребенка, не думая, что его маленький мозг физически не может переварить столько информации.

По его словам, последствия такого подхода уже видны: обучение длится не 10 лет, а 11. Но проблема не в количестве классов, а в том, что нормально усвоить программу без репетиторов сейчас почти невозможно. Милонов прямо говорит: каждый, кто переходит в среднюю школу, нуждается в репетиторе хотя бы по одному-двум предметам. А если их два-три, а детей в семье несколько — это уже серьезные деньги. Родители вынуждены платить, чтобы ребенок просто не отстал. И это при том, что школа должна давать базовое образование сама по себе. Вместо того чтобы гоняться за инновациями, которые ломают детские психики и кошельки семей, стоило бы заняться реальной бедой — системой подготовки к экзаменам, которая вынуждает всех искать репетиторов.

