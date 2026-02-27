Пупс вместо Барби: в возвращении игрушек из СССР в детсады нашли неочевидную пользу

В Министерстве просвещения приступили к разработке единого перечня игрушек, рекомендованных для использования в дошкольных учреждениях. Масштабная стандартизация призвана не только обеспечить физическую безопасность детей, но и направить их психическое развитие в русло традиционных жизненных ориентиров. О том, почему в группах детских садов вновь должны появиться классические пупсы, неваляшки и матрешки, рассказала для REGIONS доцент кафедры дошкольного образования Государственного университета просвещения Светлана Прищепа. По мнению специалиста, через игру у ребенка закладываются идеалы и цели, а также формируется взгляд на семейные отношения и общество в целом.

Особое внимание эксперт уделяет возвращению в обязательный обиход пупсов — игрушек, максимально подобиных младенцу. Как отмечает Светлана Прищепа, в процессе игры, когда ребенок пеленает или кормит куклу, у него формируются любовь, забота о ближних, а также будущие родительские чувства. В противовес мимолетным модным трендам вроде кукол Барби, проверенные временем игрушки несут глубокий смысловой подтекст. Например, матрешка выступает как наглядный образ семьи и единства народа, а неваляшка становится символом «несгибаемости» национального характера и способности сохранять равновесие в любых жизненных обстоятельствах.

Стандартизация игрового набора должна опираться на принятую в 2022 году Федеральную образовательную программу. Специалисты настаивают на четкой привязке предметов к возрасту воспитанников и разделам программы. Это позволит более эффективно знакомить дошкольников с базовыми ценностями: семьей, милосердием и дружбой. Важную роль отводят и дидактическим куклам, которые помогают малышам изучать устройство мира, виды одежды и обогащать сенсорный опыт.

При этом эксперт подчеркивает важность сохранения баланса: обязательная часть списка может составлять около 60 процентов, оставляя остальное пространство для региональных особенностей и творческой инициативы педагогов.

Помимо внедрения стандартов в образовательную среду, звучит предложение о создании рекомендаций и для родителей. Светлана Прищепа убеждена, что специальный список игрушек по возрастам поможет семьям обеспечивать полноценное умственное развитие детей в домашних условиях. Главным критерием выбора должна стать доброжелательность образа куклы и ее способность знакомить ребенка с созидательными профессиями и правильными социальными ролями. В конечном итоге такая реформа призвана создать гармоничную основу для воспитания поколения, уважающего национальные традиции и историю своей страны.

