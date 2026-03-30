От 1965 к 2026 году: как советский детсад в Апрелевке превращается в современный центр

В ходе выездного совещания глава округа вместе с представителем подрядной организации осмотрел здание и обсудил прогресс строительных работ. Особое внимание уделили уже завершенным «скрытым» этапам — тем, что не видны снаружи, но напрямую влияют на долговечность постройки.

Сейчас подрядчик готовится к фасадным работам, монтажу систем отопления и вентиляции, а также к модернизации пищеблока и входных групп.

Шамнэ отметил, что к сентябрю здание сильно изменится: от советского детсада 1965 года почти ничего не останется. По словам главы муниципалитета, после завершения ремонта здесь появится современное, безопасное и комфортное пространство для маленьких воспитанников, которое оценят и дети, и их родители.