В Наро-Фоминске арестовали мужчину за покушение на убийство 7-летней девочки

В Наро-Фоминске избрали меру пресечения мужчине, который нанес резаные раны 7-летней девочке. Злоумышленник был заключен под стражу, сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 14 мая в деревне Плесенское. Местный житель в возрасте 21 года напал на двух сестер в возрасте 7 и 9 лет. В результате младшая девочка получила резаные раны щек и височной области. Ребенка госпитализировали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленника оперативно установили и задержали. Выяснилось, что он зарегистрирован и проживает в Подмосковье, официально не трудоустроен.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Московской области.