«Они замерзли»: пассажирка привезла двух медвежат в чемодане в Дубай

Шокирующая находка в аэропорту Дубая. Сканер показал два маленьких скелета внутри обычного чемодана. Когда сумку вскрыли, таможенники обнаружили двух мертвых медвежат вымирающего вида. Пассажирка утверждает, что не знала о содержимом. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Женщина азиатской внешности прилетела в ОАЭ с солидным багажом. Во время рентгеновского контроля операторы увидели внутри чемодана очертания двух небольших скелетов. Вскрыв сумку, полицейские нашли двух медвежат, упакованных в синюю корзину. К месту немедленно вызвали ветеринара. Но спасать было уже некого. Животные замерзли насмерть в неотапливаемом багажном отсеке самолета.

Сама пассажирка, чье имя не раскрывается, заявила, что не знала, что перевозит. По ее словам, ей заплатили за транспортировку чемодана. Теперь женщине грозит уголовное дело за контрабанду редких животных (вид медведей находится под угрозой исчезновения). Для таможенников Дубая это не первый случай, когда контрабандисты пытаются провезти живность. Но медвежата в чемодане — это, пожалуй, рекорд жестокости.

