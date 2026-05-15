«Посадите меня в тюрьму»: российский коуч четвертые сутки живет в аэропорту Таиланда, чтобы бесплатно вернуться домой

30-летняя жительница Петербурга Анастасия просрочила тайскую визу на четыре месяца. Но вместо оплаты штрафа она выбрала тактику «посадите меня в тюрьму». И теперь четвертые сутки ночует в аэропорту. Об этом сообщает «Lenta.ru».

За оверстей в 20 тысяч батов (около 45 тысяч рублей) девушке грозит штраф. Денег нет, желания платить — тоже. Тогда Анастасия отправилась по полицейским участкам с одной просьбой: арестуйте меня. По местным законам, после отбытия срока заключения иностранца выдворяют бесплатно — останется только купить билет на родину. Однако полицейские не оценили энтузиазма. Ни один участок не согласился сажать россиянку за решетку.

Тогда она перебралась в аэропорт. Уже четвертые сутки она ночует в здании воздушной гавани. Еду дают добрые люди, вещи украли, а денег на штраф нет. В России, Анастасия работала медиатором — учила людей находить компромиссы. Но здесь ее дипломатия дала сбой.

