Во Фрязино суд отказал ИП в узаконивании самовольной перепланировки, защитив права жильцов

Предприниматель арендовал цокольное нежилое помещение в многоквартирном доме. Там он демонтировал часть несущей стены и построил перегородки без согласования работ с властями и собственниками квартир, без получения необходимых документов.

ИП требовал у муниципальной администрации выдать согласование на перепланировку, но получил отказ и решил оспорить его в суде. Однако суд оказал ему. В суде подчеркнули, что любые работы, затрагивающие несущие конструкции и общее имущество собственников МКД, можно проводить только при наличии соответствующих согласований, техзаключений и разрешения на строительство. Как отметили в суде, самовольный демонтаж несущей стены в МКД с 1,7 тыс. жильцов, может создать угрозу безопасности.