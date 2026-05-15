Мечтающий о море россиянин избежал судимости за попытку обмануть систему

Житель Лабытнанги, мечтавший о работе на судне, едва не получил судимость вместо рейса. Он использовал поддельное медицинское заключение о прохождении медосмотра, чтобы устроиться моряком, и даже получил компенсацию от организации. Однако вскрылась, и мужчине грозил реальный срок, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Как сообщили в пресс-службе суда, ямалец предоставил фиктивную справку о медицинском осмотре, чтобы пройти на работу в морскую организацию. На основании этого документа он получил компенсацию, чем нанес компании материальный ущерб. Подделка быстро вскрылась, и мужчина оказался на скамье подсудимых.

Однако история закончилась не тюремным сроком, а денежными выплатами. Подсудимый признал свою вину, полностью возместил ущерб потерпевшей стороне и дополнительно перечислил средства в благотворительный фонд. Суд счел такое раскаяние достаточным для прекращения уголовного дела.

Формально мужчина избежал судимости, но осадок, вероятно, остался. Работа на судне, ради которой он пошел на подлог, теперь под вопросом, а репутация — серьезно подмочена. Лабытнангский городской суд в очередной раз продемонстрировал: если человек осознал ошибку и исправил ее материально, закон может пойти навстречу. Но первый шаг все равно не стоило делать.

