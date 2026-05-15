В ОЭЗ «Дубна» торжественно открыли новый инфраструктурный объект: КПП с кофейней и парковку

В особой экономической зоне «Дубна» состоялось торжественное открытие нового инфраструктурного комплекса. В его состав вошли контрольно‐пропускной пункт (КПП) с кофейней и дополнительная парковка на 35 машино-мест.

По информации пресс‐службы Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, новая пропускная система призвана улучшить транспортную логистику на территории ОЭЗ и в левобережной части наукограда.

КПП «Перспективная» — это не просто пункт контроля с охраной, а комфортное пространство для людей. Среди ключевых преимуществ: уютная кофейня, дополнительная парковка на 35 машино-мест, удобный маршрут к мостовому переходу через улицу Перспективную, разгрузка улицы Программистов и снижение пробок перед въездом на кольцевое пересечение в конце рабочего дня.

Помимо КПП и кофейни, в рамках проекта обустроены две велопарковки и дополнительный въезд на подземный паркинг здания №2.

