От амебы до нейросети: чем удивляли детей и родителей на единой «Интеллектуальной субботе» в Городском округе Пушкинский

Последняя суббота осени в Городском округе Пушкинский Московской области стала необычным днем для тысяч семей. Впервые во всех школах муниципалитета одновременно прошла масштабная «Интеллектуальная суббота», в рамках которой педагоги организовали более 300 различных активностей — от научных квестов до практических лабораторий. Инициатива показала, как можно эффективно вовлекать детей и родителей в образование, выходя за рамки обязательной программы.

Ключевой принцип дня, как поясняют организаторы, — отсутствие соревновательности и обязательных оценок. Формат строился на интерактиве и живом эксперименте. Старшеклассники в одной из школ создали для младших классов интерактивную выставку «История письменности», где можно было потрогать макеты глиняных табличек и печатных машинок. В других аудиториях дети управляли роботами голосом, соревновались с алгоритмами искусственного интеллекта и осваивали 3D-печать.

Совместный семейный квест «Космическое приключение» позволил родителям и детям вместе конструировать модели и проводить пробные запуски, открывая общие интересы. Также в школах проводились исторический квест «Лидеры России» и интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».

Практическая польза такого формата — в создании «ситуации успеха» и пробуждении естественного любопытства. Когда законы физики или биологии демонстрируются через «шипящие и светящиеся» опыты, а под микроскопом ученик видит не картинку в учебнике, а живую амебу, у него возникает подлинный интерес.

«Попробуй, почувствуй! А теперь объясни — не учителю, а тому, кто рядом», — так педагоги формулируют принцип дня. Это снимает стресс от обязательности и превращает учебу в совместное открытие.

Таким образом, «Интеллектуальная суббота» доказала, что образовательное учреждение может быть не только местом для обязательных уроков, но и центром притяжения для семейного досуга, где в игровой форме формируются компетенции будущего — от работы с нейросетями до основ робототехники.